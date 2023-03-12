Сразу несколько планет будут видны москвичам в марте

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Жители столицы смогут увидеть в небе сразу несколько планет в марте. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

— Венера вечерами будет сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду. Также достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет, — рассказала она.

По словам специалиста, по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер и Уран. Нептун также будет находиться над горизонтом, сообщает РИА Новости.

Еще одним важным астрономическим событием Рублева назвала день весеннего равноденствия, 21 марта, когда в РФ настанет астрономическая весна.

Астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году. Об этом 11 марта сообщили в Управлении по координации планетарной обороны NASA. Объект DW 2023 заметили 28 февраля. Его размеры превышают показатели Челябинского метеорита в два раза.