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Приметы и советы

Сразу несколько планет будут видны москвичам в марте

Юлия Курганова
Общество
Сразу несколько планет будут видны москвичам в марте
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Жители столицы смогут увидеть в небе сразу несколько планет в марте. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

— Венера вечерами будет сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду. Также достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет, — рассказала она.

По словам специалиста, по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер и Уран. Нептун также будет находиться над горизонтом, сообщает РИА Новости.

Еще одним важным астрономическим событием Рублева назвала день весеннего равноденствия, 21 марта, когда в РФ настанет астрономическая весна.

Астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году. Об этом 11 марта сообщили в Управлении по координации планетарной обороны NASA. Объект DW 2023 заметили 28 февраля. Его размеры превышают показатели Челябинского метеорита в два раза.

Московский планетарий Марс март
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