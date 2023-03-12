«Зачем мне хирург для пластиковых лиц?»: Бледанс и Погребняк поскандалили из-за внешности
Продюсер Мария Погребняк и актриса Эвелина Бледанс участвуют в новом сезоне проекта «Звезды в Африке». В рамках шоу их общение кажется дружеским, однако в Сети между ними разгорелся скандал. Поводом для словесной перепалки стала пластическая хирургия.
Бледанс прокомментировала внешность Погребняк до и после пластики. Она заявила, что лицо девушки до операций было намного красивее.
— Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая, — написала артистка в соцсети, сопроводив подпись фотографией Марии.
Погребняк разместила ответный пост с предложением поделиться номером пластического хирурга.
— Я уже привыкла, когда в глаза тебе улыбаются, а за спиной… Хотя какая разница, что говорят мышки за спиной у кошки, — добавила девушка.
— Машенька, мое лицо — секс-символ эпохи. Зачем мне твой хирург для пластиковых лиц? — ответила Бледанс.
Она написала, что обращается только к косметологам, чтобы поддержать естественную красоту. А вот переделывать лицо актриса не планирует, несмотря на возрастные изменения.
Стилист Александр Рогов сообщил о пластической операции актера Павла Прилучного, которую звезда «Мажора» сделал несколько лет назад. Артист хотел избавиться от некоторых особенностей своей внешности. Речь, как выяснилось, идет об ушах звезды.