Находящегося под санкциями США генерала Ли назначили министром обороны Китая

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Всекитайское собрание народных представителей выбрало в качестве нового министра обороны страны 65-летнего генерала Ли Шанфу. Голосование состоялось в воскресенье, 12 марта.

Как сообщает РИА Новости, генерал находится под американскими санкциями из-за военного сотрудничества с Россией.

Санкционная политика против Шанфу началась 2018 году, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

В минувшую пятницу, 10 марта, председатель КНР Си Цзиньпин первым в истории страны был переизбран на третий срок. Выборы главы государства состоялись на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва путем тайного голосования.

Представители китайской дипломатии зачастую делают противоречивые заявления в отношении нашей страны, в связи с чем непросто понять, какую именно позицию занимает официальный Пекин. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.