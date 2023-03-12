Посол Сирраджа: Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

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В настоящее время между центральными банками Судана и России идет обсуждение об использовании национальных валют при взаимных расчетах. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

— Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это, — сказал он.

ЦБ двух стран изучат, как данная технология работает в реальности. В ближайшем будущем будет известна эффективность такой инициативы, цитирует Сирраджу РИА Новости.

В июле 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и страны Африканского региона проводят последовательную работу по уменьшению доли доллара во взаимной торговле. По его словам, РФ выступает за создание финансовой системы, защищенной от воздействия со стороны «недружественных» государств.

Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» предрек исчезновение доллара и евро. Он считает, что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.