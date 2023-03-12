Эксперт Масалович рассказал об опасности использования смартфона во время зарядки

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Использовать смартфон во время зарядки не рекомендуется, поскольку существует риск перегрева. Об этом заявил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

— Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться, — сказал он.

Также эксперт посоветовал не использовать во время подзарядки телефона некоторые приложения, например игры. При этом при необходимости человек может совершить разовый звонок, сообщает RT.

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония дал совет для ускорения работы телефона. По его словам, для более быстрой работы телефона рекомендуется ежемесячно очищать кеш в настройках.

В начале февраля МЧС РФ рекомендовало не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров. Чтобы избежать возможного инцидента, министерство рекомендует применять оригинальные зарядные устройства, не заряжать технику ночью и отключать гаджеты от сети при полном заряде.

Что происходит на российском рынке, каких трендов ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».