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Стали известны самые популярные маршруты для путешествий за рубеж

Араз Салехов
Общество
Стали известны самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Фото: pixabay.com

Опрошенные россияне назвали страны, которые они чаще всего выбирают для путешествий. Об этом сообщает МТС Travel.

По данным исследования, 72 процента респондентов хотя бы раз были за границей: почти половина (47 процентов) посещали Турцию, треть (34 процента) респондентов — Египет, а четверть (26 процентов) — Абхазию.

Лидером по повторным поездкам оказалось также турецкое государство, второе место заняла Белоруссия, третье — Германия, сообщает РИА Новости.

Накануне стали известны самые популярные направления для летнего отпуска у россиян: Крым, Сочи и Алтай. Как сообщает SuperJob, только четыре процента россиян готовы поехать в зарубежные страны.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «ВМ» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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