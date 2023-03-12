Стали известны самые популярные маршруты для путешествий за рубеж
Опрошенные россияне назвали страны, которые они чаще всего выбирают для путешествий. Об этом сообщает МТС Travel.
По данным исследования, 72 процента респондентов хотя бы раз были за границей: почти половина (47 процентов) посещали Турцию, треть (34 процента) респондентов — Египет, а четверть (26 процентов) — Абхазию.
Лидером по повторным поездкам оказалось также турецкое государство, второе место заняла Белоруссия, третье — Германия, сообщает РИА Новости.
Накануне стали известны самые популярные направления для летнего отпуска у россиян: Крым, Сочи и Алтай. Как сообщает SuperJob, только четыре процента россиян готовы поехать в зарубежные страны.
Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.
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