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Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

Араз Салехов
Город
Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ можно узнать имена обладателей медалей выставки. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Медалями выставки были награждены выдающиеся ученые, космонавты, целые трудовые коллективы и рабочие-передовики, — сказал он.

В цифровом архиве сейчас размещены почти 28,5 тысячи наградных документов, в которых упоминается около 112 тысяч организаций и свыше 2,2 миллиона человек. Среди обладателей такой награды можно отметить первого покорителя космоса Юрия Гагарина, а также создателей знаменитых фонтанов «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок» архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина.

Глава города в своем Telegram-канале напомнил, что в 2021 году на выставке учредили «Золотой знак ВДНХ», его обладателем уже стал основатель летной школы «Авиатор» Евгений Мартенюк.

Также стало известно, что на площадках Музейного города ВДНХ подготовили новый образовательный проект «Сложный вопрос? Давайте обсудим!», который посвящен Десятилетию науки и технологий в России. Одна из лекций «Химические элементы и где они обитают» запланирована на 18 марта в 14:00 в центре «Космонавтика и авиация».

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