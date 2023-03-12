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Женщина за рулем сбила двух школьников в Армавире

Араз Салехов
Происшествия
Женщина за рулем сбила двух школьников в Армавире
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Женщина-водитель в Армавире сбила двух школьников, пытавшихся перебежать дорогу прямо перед ее автомобилем. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Согласно предоставленным данным, машина двигалась на повышенной скорости и в результате наехала на двоих детей в возрасте 13 лет. На помощь пострадавшим сразу же вышли сама водитель и другие свидетели происшествия. Школьники были госпитализировали в больницу с переломами.

Как сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Кубани», инцидент произошел на улице Комсомольской. Там же отметили, что дети переходили дорогу вне пешеходного перехода.

В конце февраля на востоке столицы таксист сбил семилетнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на Измайловском бульваре. Мужчина 1977 года рождения, находившийся за рулем такси марки Hyundai, не пропустил школьника и сбил его. Ребенка госпитализировали.

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