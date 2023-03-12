Число пострадавших в ДТП в Саратовской области увеличилось до 15 человек

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В результате крупной аварии на федеральной трассе в Саратовской области пострадали 15 человек. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

— Всего 15 пострадавших: 14 госпитализированы, один отказался (от госпитализации — прим. «ВМ»), — написал он в своем Telegram-канале.

Авария, о которой идет речь, произошла 12 марта. В ДТП попал 21 автомобиль. Сама авария произошла утром, в 07:45 по местному времени (06:45 по московскому), на 113-м километре федеральной автодороги Р228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе.

Аналогичный инцидент произошел недавно в Новгородской области: участниками крупной аварии стали 32 автомобиля из-за возникшего гололеда на 504-м километре трассы М11 «Нева».