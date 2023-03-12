Власти Новой Каховки сообщили о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

Фото: gur.gov.ua

Украинская армия нанесла массированный артиллерийский удар по Новой Каховке, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в воскресенье, 12 марта.

— В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина, — говорится в сообщении.

В результате обстрела были разрушены дома и квартиры мирных граждан, а также магазины и линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «Администрация Новокаховского городского округа».

6 марта украинская армия начала обстрел приграничной территории Хомутовского района Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, удар противника привел к повреждению объектов энергоснабжения. В связи с этим село Искра оказалось обесточено.

В конце февраля Минобороны РФ сообщило, что украинское правительство готовит провокацию на одном из радиационно опасных объектов страны. Вещества собираются применить для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных ВСУ радиационно опасных объектов.