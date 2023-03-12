Собянин: За пять лет на экскурсиях по столичным предприятиям побывали более 11,5 миллиона человек

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За последние пять лет свыше 11,5 миллиона человек побывали на экскурсиях по столичным предприятиям. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В проекте «Открой#Моспром», где москвичи знакомятся с работой и историей промышленности, в прошлом году прошло 800 туров — вчетверо больше, чем в 2021-м, — сказал он.

По словам главы города, на промышленных площадках проводят концерты и спектакли, на фабриках предлагают попробовать себя в роли производителей сладостей или косметики. Сам проект объединяет свыше 110 московских фабрик и заводов. Например, предприятия холдинга «Объединенные кондитеры», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В начале января руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что в 2022 году состоялось 12 онлайн-экскурсий по столичным заводам и фабрикам, которые посмотрели более 7,2 миллиона человек. Туры проводились в рамках проекта «Открой#Моспром».

Также стало известно, что в рамках проекта «Открой#Моспром» в течение 2022 года на улицах, в скверах и парках города провели девять фотовыставок, посвященных столичной промышленности. Участниками этой акции стали почти 90 промпредприятий.