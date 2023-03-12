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Пять человек спасли из горящей квартиры в Богородском районе

Араз Салехов
Происшествия
Пять человек спасли из горящей квартиры в Богородском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 20/18с1 Карта всех событий

На востоке столицы произошло возгорание в квартире многоэтажного дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, еще пятеро были спасены.

Дом, в котором произошел пожар, располагается в Богородском районе по адресу Бульвар Маршала Рокоссовского, дом 20/18.

Накануне пожар произошел в квартире в доме на севере столицы. Квартира загорелась на пятом этаже в доме на улице Долгопрудной, 9. Горели мусор и мебель. Уточняется, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

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