Пожар произошел в доме на севере Москвы

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Москва, Долгопрудная улица, 9 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире в доме на севере столицы. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Квартира загорелась на пятом этаже в доме на улице Долгопрудной, 9. Загорелись мусор и мебель.

Уточняется, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

11 марта на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших уточнялись.

Еще одно возгорание произошло недавно на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.