Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из регионов страны. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Известно, что российский лидер также запланировал международные контакты. Помимо этого, Путин примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и выступит на коллегии Генпрокуратуры.

В минувшую пятницу, 10 марта, президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

12 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 20-х числах марта в Государственной думе проведут заседание, на котором с отчетом выступит премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе за прошлый год. Володин в своем блоге предложил гражданам оставить комментарии с вопросами под постом для их возможного обсуждения в ходе заседания.