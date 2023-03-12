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Собянин: В этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще пять станций метро

Никита Худяков
Общество
Собянин: В этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще пять станций метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и метро являются самыми подходящими способами передвижения в городе. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Он быстрый, экологичный, не зависящий от пробок. К тому же развитие рельсового транспорта идет на пользу экономике города: там, где появляются новые станции, растет бизнес, создаются рабочие места и точки притяжения, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что с вводом Большой кольцевой линии (БКЛ) в столице стало 355 станций рельсового транспорта. Кроме того, в этом году будут запущены МЦД-3 и МЦД-4, а также откроют пять новых станций метро, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что работа Большого кольца метро позволит улучшить транспортную ситуацию в столице. В частности, дороги разгрузятся до 15 процентов, что уменьшит количество выбрасываемых выхлопных газов в городе.

Транспорт Москва Сергей Собянин Метро
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