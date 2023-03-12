Движение на участке улицы Матросская Тишина перекроют 14 марта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Матросская Тишина Карта всех событий

На улице Матросская Тишина 14 марта будет частично ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за проведения мероприятия с 09:00 до 15:00 будет ограничено движение на участке улицы Матросская Тишина от пересечения со Стромынским переулком до дома № 23, строение 1 по улице Матросская тишина.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка также введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы связаны с проведением строительных работ.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.