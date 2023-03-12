Завершилась реконструкция газопровода на двух улицах ВАО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Златоустовская улица Карта всех событий

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления на улицах 8 Марта и Златоустовской в ВАО. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев.

— Работы вели с особой осторожностью, без применения ударных и вибромеханизмов. На расстоянии менее одного метра от действующих сетей земляные работы наши специалисты проводили вручную, — рассказал он.

Специалисты выполнили противокоррозионную защиту, заменили стальную трубу на полиэтиленовую и установили 26 новых фасадных кранов. Кроме того, в ходе реконструкции использовались материалы исключительно отечественного производства, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января был опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве. Опубликованный документ можно изучить на сайте, через Telegram-бота или с помощью голосового помощника — Алисы.

Всего с начала года специалисты «Мосгаза» обследовали свыше 250 тысяч газовых плит. Работы проводились в рамках ежегодной плановой проверки оборудования.