Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Завершилась реконструкция газопровода на двух улицах ВАО

Никита Худяков
Город
Завершилась реконструкция газопровода на двух улицах ВАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Златоустовская улица Карта всех событий

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления на улицах 8 Марта и Златоустовской в ВАО. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев.

— Работы вели с особой осторожностью, без применения ударных и вибромеханизмов. На расстоянии менее одного метра от действующих сетей земляные работы наши специалисты проводили вручную, — рассказал он.

Специалисты выполнили противокоррозионную защиту, заменили стальную трубу на полиэтиленовую и установили 26 новых фасадных кранов. Кроме того, в ходе реконструкции использовались материалы исключительно отечественного производства, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января был опубликован график планового техобслуживания газового оборудования в Москве. Опубликованный документ можно изучить на сайте, через Telegram-бота или с помощью голосового помощника — Алисы.

Всего с начала года специалисты «Мосгаза» обследовали свыше 250 тысяч газовых плит. Работы проводились в рамках ежегодной плановой проверки оборудования.

Благоустройство Газопроводы Мосгаз Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте