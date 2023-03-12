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Пожар произошел на седьмом этаже жилого дома на Кронштадском бульваре

Никита Худяков
Происшествия
Пожар произошел на седьмом этаже жилого дома на Кронштадском бульваре
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Кронштадтский бульвар, 45к1 Карта всех событий

На седьмом этаже жилого дома на Кроштадском бульваре произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 12 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось на седьмом этаже в доме 45, корпус 1 по Кронштадскому бульвару. Площадь огня на данный момент составляет пять квадратных метров.

При инциденте пострадал один человек. По предварительной информации, он спрыгнул с седьмого этажа.

Накануне на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.

Еще одно возгорание произошло в этот же день на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.

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