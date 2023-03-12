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Москвичей призвали отложить поездки на автомобиле из-за непогоды

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Москвичей призвали отложить поездки на автомобиле из-за непогоды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение на некоторых участках дорог столицы в данный момент осложнено. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках МКАД буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Просим отложить поездки на автомобилях, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также Дептранс призвал москвичей сохранять внимательность на дорогах из-за гололедицы. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, из-за непогоды столичные службы перевели в усиленный режим работы. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице.

Столичное управление МЧС России в свою очередь выпустило экстренное предупреждение из-за сильной гололедицы в Москве. По информации ведомства, в период с 19:00 до 22:00 столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в город.

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