Пробка образовалась из-за неисправности пункта досмотра на подъезде к Крымскому мосту

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Со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра образовалась пробка. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба края.

Протяженность затора составила около трех километров, а ожидание выезда на мост может составлять несколько часов. В краевом оперштабе уточнили, что темп снижен из-за неисправностей на одном из пунктов досмотра. Специалисты планируют устранить неполадки в максимально короткий срок.

— Водителям до восстановления работы пунктов пропуска в штатном режиме стоит учитывать сложившуюся ситуацию. Поездку в сторону Крыма при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд, — говорится в сообщении.

23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Специалистам удалось завершить работы на 39 дней раньше планируемого срока.

По словам главы СК России Александра Бастрыкина, за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению теракта, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них уже содержатся под стражей.