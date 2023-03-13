Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в США

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Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ABC News.

Сама трагедия произошла вблизи черного пляжа Сан-Диего. По словам представителей местной спасательной службы, опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой — 15.

Предполагается, что погибшие были мигрантами, которые пытались добраться до американского побережья. Однако пока что это информация уточняется, передает ABC.

Осенью 2022 года катер, на борту которого находились семь человек, в том числе пятилетний ребенок, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии. В результате инцидента три человека сумели выбраться на берег и спастись, трое утонули.

Позднее тела утонувших были найдены. К поисковым работам были привлечены 33 человека и 13 единиц техники. Были задействованы силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт».