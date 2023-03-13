Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в США

Евгений Белоусов
В мире
Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в США
Фото: shutterstock

Восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в США. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ABC News.

Сама трагедия произошла вблизи черного пляжа Сан-Диего. По словам представителей местной спасательной службы, опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой — 15.

Предполагается, что погибшие были мигрантами, которые пытались добраться до американского побережья. Однако пока что это информация уточняется, передает ABC.

Осенью 2022 года катер, на борту которого находились семь человек, в том числе пятилетний ребенок, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе Карелии. В результате инцидента три человека сумели выбраться на берег и спастись, трое утонули.

Позднее тела утонувших были найдены. К поисковым работам были привлечены 33 человека и 13 единиц техники. Были задействованы силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД России по Кондопожскому району, а также добровольцы ПСО «Лиза Алерт».

Происшествия Смерть США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте