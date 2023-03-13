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Французский политик Асселино: Безответственность Запада объединит весь мир против него

Евгений Белоусов
В мире
Французский политик Асселино: Безответственность Запада объединит весь мир против него
Фото: Unsplash

Поступки западных политиков скоро приведут к объединению всего мира против Запада. Такое мнение высказал в понедельник, 13 марта, лидер французской националистской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

— Если человечество все еще будет существовать через два века, то историки 2223 года будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени, — написал он у себя в Twitter.

По словам Асселино, к противостоянию со всем остальным миром приведет слепота западных политиков.

Правительства Великобритании и Франции, по данным Politico, намерены «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве стран Запада.

Опрошенные эксперты рассказали «Вечерней Москве», что этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым.

7 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отказ от противодействия России на Украине привел бы к более крупным потерям для США, в том числе гибели их граждан.

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