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Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя детенышу мандрила

Никита Худяков
Город
Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя детенышу мандрила
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» прошло голосование, где пользователи выбрали имя для детеныша мандрила. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Малыша решили назвать Конго, в честь страны, где в основном обитают мандрилы. За этот вариант проголосовали 26,7 процента горожан. Второе место заняло имя Акида — 26,5 процента, а за то, чтобы назвать мандрила Кинг, проголосовало 20 процентов участников. Еще 11 процентов отметили имя Логон.

Всего в голосовании приняли участие более 160 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мандрилы — крупные обезьяны из Центральной Африки. У них яркая внешность: красный нос, вдоль которого тянутся хрящевые голубые или синие борозды. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимые».

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали для детеныша викуньи имя Лучик. Помимо этого, «активные граждане» могли отдать свой голос за клички Рыжик, Ванечка и Хуан или предложить свой вариант имени.

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