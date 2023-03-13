Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Финальная экспозиция выставки «Навигатор реновации» расскажет о реализованных проектах в 2022 году

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Финальная экспозиция выставки «Навигатор реновации» расскажет о реализованных проектах в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

Гости выставки «Навигатор реновации» 14 марта смогут познакомиться с реализованными в 2022 году проектами программы реновации. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на выставке покажут дома, которые построили в прошлом году в СЗАО, ЮАО, НАО, САО и ВАО, а также расскажут, как проходит в этих округах программа реновации.

Кроме того, на втором этаже выставочного пространства можно будет найти информационные материалы и интерактивные элементы. Также на выставке затронут часто задаваемые вопросы по программе реновации. Просканировав специальный QR-код на информационной стене, гости получат развернутый ответ на свой вопрос, передает официальный сайт мэра Москвы.

К настоящему моменту свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.

Москва Реновация Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте