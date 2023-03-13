Четыре трамвайных маршрута задерживаются в районе метро «Войковская» в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трамваи № 23, 27, 30 и 31 задерживаются в районе метро «Войковская». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка транспорта произошла по техническим причинам. На данный момент временно изменены маршруты. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что на данном участке задерживаются трамваи № 23, 27, 30 и 31. Уточняется, что это произошло по техническим причинам.

Также 13 марта на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в марте улучшат формат трансляций на 4,9 тысячи медиаэкранов в транспорте столицы. По словам заммэра, в дальнейшем на медиаэкранах появятся пометки о выходах к ближайшим социальным объектам и пересадках на другие виды транспорта.