Андрей Бочкарев: Объем монолита станции «Кленовый бульвар» БКЛ равен конструктиву трех станций метро

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В рамках строительства станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро специалисты использовали более 90 тысяч кубометров бетона, что по объему равно конструктиву трех обычных станций. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство станции «Кленовый бульвар» велось в котловане рекордной длины — 644 метра, из которых 453 метра занимает зона путевого развития. Она включает группу камер съездов для перехода подвижного состава с одного пути на другой, два оборотных тупика и пункт технического осмотра поездов, — рассказал он.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (входит в группу компаний «Мосинжпроект», выступающую генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций столичного метро) Константин Маслаков добавил, что для строительства станции применялись специальные методы. Например, специалисты использовали водопонизительные системы, в частности, контурное водопонижение, чтобы исключить лишнее гидростатическое давление на ограждающие конструкции котлована.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан благодаря БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».