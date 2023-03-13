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Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, как нормализовать кислотность желудка

Ирина Игнатенко
Общество
Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, как нормализовать кислотность желудка
Фото: Pixabay

Существует несколько способов привести кислотность желудка в норму и улучшить общее состояние пищеварения. О них рассказала врач-гастроэнтеролог Оксана Слюняева.

Врач отметила, что рекомендуется избегать потребления острой, жареной и жирной пищи, а также кофеина, алкоголя и газированных напитков. Пищу лучше принимать небольшими порциями 5–6 раз в день.

Стресс может оказывать значительное влияние на здоровье пищеварительной системы и повышать уровень кислотности желудка. Необходимо бороться со стрессом при помощи дыхательных практик, медитации, йоги.

Для поддержания здорового пищеварения и баланса уровня кислотности в организме необходимо пить много воды. Также стоит включить в рацион кисломолочные продукты и квашеную капусту, передает aif.ru.

В свою очередь гастроэнтеролог Мария Прашнова рассказала о самых распространенных болезнях печени. Чаще всего россияне предрасположены к такому заболеванию, как ожирение печени, передает ФАН.

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