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Движение трамваев восстановили в районе станции метро «Войковская»
Москва, метро Войковская Карта всех событий
В районе станции метро «Войковская» удалось восстановить движение трамваев. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Восстановлено движение трамваев в районе метро «Войковская», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что на данном участке задерживаются трамваи № 23, 27, 30 и 31. Уточняется, что это произошло по техническим причинам.
В этот же день на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.
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