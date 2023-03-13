Движение трамваев восстановили в районе станции метро «Войковская»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, метро Войковская Карта всех событий

В районе станции метро «Войковская» удалось восстановить движение трамваев. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев в районе метро «Войковская», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на данном участке задерживаются трамваи № 23, 27, 30 и 31. Уточняется, что это произошло по техническим причинам.

В этот же день на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.