Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев восстановили в районе станции метро «Войковская»

Лейла Алиева
Происшествия
Движение трамваев восстановили в районе станции метро «Войковская»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Войковская Карта всех событий

В районе станции метро «Войковская» удалось восстановить движение трамваев. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев в районе метро «Войковская», — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на данном участке задерживаются трамваи № 23, 27, 30 и 31. Уточняется, что это произошло по техническим причинам.

В этот же день на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте