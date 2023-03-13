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Новую точку общепита откроют в музее-заповеднике «Царицыно»

Никита Худяков
Город
Новую точку общепита откроют в музее-заповеднике «Царицыно»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Предприниматели смогут открыть точку общепита в музее-заповеднике «Царицыно». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Представители бизнеса приглашаются к участию в открытом аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории музея-заповедника «Царицыно». Торги пройдут 29 марта. Победитель сможет установить киоск площадью 10 квадратных метров на Дольской улице, напротив павильона «Третий кавалерский корпус», — сказал он.

По словам Щербакова, данное место находится рядом с архитектурным ансамблем парка, на пересечении пешеходных улиц с высокой проходимостью.

Брендированный киоск будет рассчитан на одно рабочее место и оформлен в едином городском стиле. Он хорошо подойдет для круглогодичной продажи кондитерских изделий, выпечки, соков, воды, кофе, чая и других безалкогольных напитков, различных снеков, холодных и горячих блюд из полуфабрикатов и прочего, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Москва выставила на торги права на размещение 10 тележек для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника «Царицыно».

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