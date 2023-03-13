СМИ: Романа Костомарова могут постепенно снять с аппарата ИВЛ

Фото: YouTube / Кубань 24

Состояние российского фигуриста Романа Костомарова стало улучшаться. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ, — передает его слова «Матч ТВ».

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда медики оперативно подключили атлета к аппарату искусственной вентиляции легких.

У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через некоторое время оно пришло в норму, в связи с чем было принято решение об отключении фигуриста от аппарата ЭКМО.

Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей. По неподтвержденной информации СМИ, недавно спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Фигуриста экстренно перевели в реанимацию.

Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».