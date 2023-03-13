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Сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

— Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года, — сказал он.

По его словам, участие в турнире подтвердили все шесть членов футбольной ассоциации: Иран, Киргизия, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, CAFA пригласила на соревнование одну из азиатских национальных команд, передает «Матч ТВ».

В 2022 году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

Россия может принять решение выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник заявил, что в таком случае РФ получит новые возможности, однако у такого решения есть и недостатки.