Двое аферистов лишили столичную пенсионерку миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, 1-я Сокольническая улица Карта всех событий

На востоке столицы двое аферистов лишили пенсионерку миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве в понедельник, 13 марта.

По данным ведомства, 84-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился полицейским и сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей серьезного ДТП. Чтобы не привлекать ее к ответственности, аферист потребовал «взятку», которую можно передать курьеру.

Испуганная женщина согласилась и отдала прибывшему через некоторое время мужчине миллион рублей. Однако позже пенсионерка созвонилась с дочерью и поняла, что ее обманули. Пострадавшая обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Одного из подозреваемых задержали на 1-й Сокольнической улице. Им оказался 22-летний москвич. Он забрал у пенсионерки деньги и передал часть из них своему сообщнику, а остальное потратил.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Его подельника ищут.

Другое мошенничество произошло в Краснодаре. Местные жители пригласили двух мужчин из столичного региона в гости, после чего начали их спаивать ради получения квартир.