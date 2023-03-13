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Прокуратура организовала проверку по факту остановки поездов на БКЛ

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту остановки поездов на БКЛ
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

Проводится проверка в связи с проведением работ над тоннелем метро, при которых было допущено нарушение техники безопасности. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, строительные работы проходили на площадке на улице Лобачевского. В ходе бурения машина пробила стенку тоннеля, проходящего между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». В пробоину попали вода, песок и глина, из-за чего движение поездов на участке было остановлено.

— Строительные работы проводились без согласования с Московским метрополитеном, — подчеркнула Нефедова.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

Прокуратура проверит соблюдение застройщиком законодательства и при необходимости применит меры реагирования. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.

Остановка движения, о которой идет речь, произошла на участке между станциями «Новаторская» и «Аминьевская». В кратчайшие сроки последствия аварии были устранены, и поезда снова начали курсировать в штатном режиме.

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