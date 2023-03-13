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Депутат МГД Артемьев: ЖК «Царицыно» — показательный пример решения проблемы обманутых дольщиков

Полина Пашкина
Город
Депутат МГД Артемьев: ЖК «Царицыно» — показательный пример решения проблемы обманутых дольщиков
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Завершение строительства жилого комплекса «Царицыно» является показательным примером решения проблемы обманутых дольщиков и накопленного столицей опыта в этой области. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Опыт Москвы в борьбе с проблемой обманутых дольщиков является показательным, уверен Артемьев. В столице использовали все возможности для завершения проблемных объектов и долгостроев, в том числе с помощью привлечения частных инвесторов и передачи зданий городским застройщикам, как было в случае с ЖК «Царицыно».

Такой механизм позволяет завершить работы даже в крупных объемах. В ЖК «Царицыно» запланировали 22 корпуса, их все заселят законными владельцами, приводит слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

Строительство жилого комплекса началось еще в 2006 году. После возведения восьми корпусов работы остановились.

Артемьев заключил, что жители ЖК должны получить не только квадратные метры, но и возможность жить в микрорайоне, где доступно все необходимое.

О завершении работ на проблемном объекте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир в ЖК «Царицыно» до конца года.

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