Депутат МГД Козлов: Использование светодиодных ламп экономит средства бюджета Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Перевод уличного освещения на светодиодные лампы позволяет экономить ресурсы и средства городского бюджета. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, в настоящее время в Москве работают более миллиона уличных светильников. Освещение улиц и подсветка зданий не только обеспечивают безопасность, но и создают уют в городе, подчеркнул Козлов.

— Подсветка зданий и все новые уличные фонари построены на светодиодах, что позволяет существенно экономить. Они потребляют до 30 процентов меньше электроэнергии, что значительно влияет на расходы на городское освещение, — сказал депутат.

В ближайшее время в Москве планируется обновить 6,5 тысячи фонарей. По мнению депутата, внедрение энергосберегающих технологий стало мировой тенденцией, и столица в этом плане не отстает, передает агентство городских новостей «Москва».

Половину уличного освещения столицы уже перевели на светодиодные лампы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас столица вдвое ярче, чем была 12 лет назад.

Также мэр представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву. Он отметил, что ежедневно в вечернее время в городе зажигается почти миллион уличных светильников.