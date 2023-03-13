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Неделя городского хозяйства стартовала в Москве

Полина Пашкина
Город
Неделя городского хозяйства стартовала в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

В преддверии Дня работников ЖКХ в столице в тематическом парке «Остров Мечты» началась Неделя городского хозяйства. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Каждый день тематической недели посвятят различным направлениям работы городских служб. Посетители «Острова Мечты» ознакомятся с деятельностью энергетиков, экологов, спасателей и коммунальщиков.

— Мероприятия в рамках Недели городского хозяйства позволят москвичам оценить достижения столицы в данной области и узнать больше о работе коммунальных служб, — сообщил Бирюков.

В течение недели гости смогут ознакомиться с выставкой образцов коммунальной и спасательной техники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На территории «Острова Мечты» разместили фотовыставки, которые позволяют узнать больше о значимых проектах благоустройства и направлениях деятельности коммунальных служб. Неделя городского хозяйства продлится с 13 по 19 марта.

Оценить мероприятия тематической недели жители Москвы смогут в проекте «Активный гражданин». Участникам предложат оставить отзывы о посещенных событиях.

Петр Бирюков Москва ЖКХ Выставки
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