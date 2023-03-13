В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о повышении призывного возраста

Фото: Минобороны РФ

Законопроект о повышении призывного возраста до 21 года для прохождения службы в армии примут в весеннюю сессию Госдумы. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Еще при разработке законопроекта предполагалось, что на весенний призыв 2023 года он не повлияет. Он может вступить в силу с 1 января 2024 года, уточнил парламентарий.

Призыв этого года — как весной, так и осенью — пройдет по прежним правилам. Год до принятия законопроекта нужен для уточнения состава призывного ресурса, списков, приглашения потенциальных срочников и сверки данных, приводит слова Картаполова ТАСС.

Законопроектом предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста. Это необходимо для гарантированного получения гражданами среднего профессионального или высшего образования.

Также законотворцы предложили повысить верхний предел призывного возраста до 30 лет. При этом граждане от 27 до 30 лет, пребывающие в запасе и не прошедшие военную службу по призыву без законных оснований, смогут пройти ее при желании.