СК инициировал проверку по факту гибели рабочего в центре Москвы
Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в ЦАО после падения в шахту лифта на стройке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 марта.
В рамках мероприятий следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего, рассказала Иванова.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 марта на улице Усачева. На строящемся объекте рабочий погиб после падения в шахту лифта. По данному факту прокуратура Москвы начала проверку.
Похожий случай произошел 10 марта на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником.
Рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.