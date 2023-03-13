СК инициировал проверку по факту гибели рабочего в центре Москвы

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Москва, улица Усачёва Карта всех событий

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в ЦАО после падения в шахту лифта на стройке. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 марта.

В рамках мероприятий следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Также проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего, рассказала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 марта на улице Усачева. На строящемся объекте рабочий погиб после падения в шахту лифта. По данному факту прокуратура Москвы начала проверку.

Похожий случай произошел 10 марта на стройке в Красногорске, когда погиб 21-летний рабочий. Молодой человек приехал в Подмосковье из Саратовской области и устроился на стройку монтажником.

Рабочий вышел на выступающую неогороженную площадку шестого этажа. В этот момент с крюка подъемного крана сорвались металлические конструкции. Груз столкнул парня вниз.