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Расписание поездов изменится на Киевском направлении МЖД 18 марта

Полина Пашкина
Город
Расписание поездов изменится на Киевском направлении МЖД 18 марта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Киевское направление Московской железной дороги, станция Лесной Городок Карта всех событий

В связи с работами на участке Лесной Городок — Толстопальцево на Киевском направлении МЖД 18 марта изменится расписание движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 13 марта.

Ограничения, как уточняется, продлятся с 00:00 до 23:59. Часть поездов выведут из расписания, а некоторые проследуют от или до станции Солнечная или Апрелевка.

У нескольких электричек изменят остановки. Местами интервалы движения поездов увеличатся до полутора часов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На протяжении всего дня не будет движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Внуково. Чтобы добраться в авиагавань, пассажиры смогут воспользоваться Сокольнической или Солнцевской линиями метро с пересадкой на наземный транспорт. Для пассажиров Киевского направления МЖД запустят компенсационные автобусы.

С 5 марта дополнительные изменения внесли в график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении. Часть электричек отменена, еще у нескольких скорректировали расписание.

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