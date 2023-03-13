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Приметы и советы

«Она банально влюбилась»: SHAMAN прокомментировал колкости Собчак

Полина Пашкина
Общество
«Она банально влюбилась»: SHAMAN прокомментировал колкости Собчак
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) высказался о серии публикаций журналистки Ксении Собчак о нем. Артист заявил, что не отреагировать было бы невежливо.

Собчак допускает в социальных сетях едкие комментарии в адрес композиций артиста, его внешности и поведения. Певец относится к этому с юмором.

— Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15. У меня реально такое ощущение, что она... банально влюбилась, — приводит слова Дронова ТАСС.

По мнению SHAMAN, Собчак, сама того не зная, оказала большую поддержку его творчеству. Дронов добавил, что он «не медовый пряник, чтобы всем нравиться».

Артист рассказал историю появления своего псевдонима. Имя SHAMAN появилось из комментариев поклонников под его песнями. Они отмечали, что голос певца завораживает и вводит в гипноз.

Также стало известно, что SHAMAN исполнит партию князя Владимира в одноименной этно-опере. Проект стал победителем первого грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив.

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