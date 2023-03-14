«Роковое новолуние»: что можно и чего нельзя делать 21 марта 2023 года

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Совсем скоро мир ожидает очередное новолуние, названное «роковым» из-за стечения ряда факторов. Грядет редкий с астрологической точки зрения день, когда Луна будет находиться в Овне во время весеннего равноденствия. Сочетание двух важных событий не останется незамеченным, наделив указанную дату особой энергетикой. Чтобы сделать роковое новолуние своим союзником и избежать неприятных проблем, следует придерживаться определенных рекомендаций. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Что принесет новолуние

21 марта 2023 года окажется идеальным днем для выполнения масштабных целей. Все потому, что небесное светило пребывает во власти уверенного и амбициозного Овна. Именно поэтому наибольшую пользу от рокового новолуния получат те, кто не боится рисковать и жаждет успеха.

Однако указанный день наложит определенный отпечаток и на всех остальных. Большинство людей ощутят желание действовать и покорять вершины. Поскольку в эту дату не избежать резких и импульсивных поступков, тщательно обдумывайте все шаги и откажитесь от необоснованной резкости, несмотря на то, что неугомонный Овен будет диктовать свои правила. Идите к поставленным целям уверенно и без сомнений, ведь новолуние заряжено на успех в профессиональных делах.

В личной сфере, напротив, будьте осторожны и тактичны, чтобы не наговорить лишнего и не спровоцировать конфликт. Весеннее равноденствие может сделать некоторых из нас слишком чувствительными и эмоциональными, поэтому в указанный день стоит особенно контролировать свои слова. Не доверяйте тому, что услышите от других людей, и не заводите романтических знакомств, чтобы не впасть в заблуждение. Уже через пару дней настроение войдет в привычное русло, и мы посмотрим на некоторые ситуации без розовых очков.

Что можно делать:

покорять новые карьерные горизонты;

добиваться профессионального успеха;

создавать и разрабатывать новые проекты;

проводить время с близкими людьми;

посвятить время себе.

Также рекомендуется обращать внимание на свою интуицию, которая в связи с наступившем новолунием будет обострена до предела.

Чего нельзя делать:

устраивать конфликты, скандалы и принимать импульсивные решения;

намечать романтические свидания на указанный день;

торопить происходящие события;

проводить заметные эксперименты со своей внешностью;

прибегать к обману или манипуляциям;

проявлять гневливость и раздражение;

намечать важные встречи, поездки или командировки.

В период рокового новолуния очень важно отказаться от всего, что причиняет вам эмоциональную боль. Попробуйте решить старые дела или закрыть определенные вопросы. Хорошо, если вы сможете избавиться от старых обид из прошлого и начать смотреть в будущее. Помните, что любое новолуние является отличным периодом для очищения и обновления мыслей, поэтому именно сейчас так важно найти покой внутри себя. Не будем забывать и про то, что день весеннего равноденствия открывает перед нами большие возможности и перспективы, но для этого нужно обрести душевный баланс.