Весенний солнцеворот и новолуние: почему нельзя ссориться и рассказывать о своих мечтах 21 марта

Фото: Pixabay

Во вторник, 21 марта, отмечается Весенний солнцеворот, или день весеннего равноденствия, когда уравнивается продолжительность дня и ночи. Есть у этого события и другое название — Вербоносица. Считается, что в эти первые теплые дни распускается верба, а из теплых краев возвращаются жаворонки. Наши предки этому празднику уделяли особое значение. Почему стоит отмечать Вербоносицу, что в этот день позволено делать, а чего нет, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Денежные и любовные ритуалы

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, 21-го числа произойдут сразу два события: новолуние и день весеннего равноденствия. Именно в этот день традиционно проводились всевозможные денежные и любовные ритуалы. Они лучше всего срабатывают в период молодой луны, уточнила мастер.

— Это время, когда можно встретить свою любовь и озолотить себя. Молодой месяц подарит многим возможность встретить своего суженого. Для этого можно провести ритуал с монетой. Если есть желание разбогатеть, достаточно взять пятак, положить его под левую пятку и три дня с ним ходить. Затем положите его в кошелек и ходите. Желательно не тратить. Эта монета очень быстро притянет деньги в ваш дом, — рассказала собеседница «ВМ».

Тем, кто хочет выйти замуж, достаточно покружиться в лунных лучах 21 марта на левой пятке, зазывая суженого. Если желанных кавалеров несколько, то, крутясь таким образом, нужно перечислять поочередно их имена.

— Если же вы нацелены на отношения лишь с одним мужчиной, то называйте только его имя, — сказала эксперт. — Количество поворотов должно достигать десяти–пятнадцати.

Время надежд

В свою очередь ведьма, эзотерик и медиум Марина Гречишникова в беседе с корреспондентом «ВМ» напомнила, что день весеннего равноденствия имеет еще и другие народные названия — Вербоносица или Весенний солнцеворот.

— У древних кельтов этот день назывался Остарой — праздником Колеса года, когда день и ночь уравниваются, — сказала эксперт.

Это своего рода круговорот всего в природе и жизни человека. Это время очищения, обновления природы, пробуждения от зимней спячки. А самое главное — это время надежд. Именно 21-е число лучше всего подходит для того, чтобы улучшить свою жизнь.

— В старину была традиция печь пироги в виде жаворонков, которые первыми прилетали из теплых стран, знаменуя приход весны в наших широтах, — отметила эксперт.

По словам ведьмы, Весенний солнцеворот подходит для проведения чисток от негатива, открытия денежных дорог и призыва в свою жизнь любимого.

— Прекрасно работают выполненные в этот день ритуалы, связанные с оздоровлением и защитой себя, семьи и жилища, — перечислила собеседница «ВМ».

Непозволительно в Вербоносицу устраивать распри и реагировать на провокации людей, пытающихся вывести вас из себя.

Предупредила Гречишникова и о том, что свои потаенные мечты следует хранить в секрете и ни в коем случае не распространяться о них, иначе они не реализуются.

В этот день будет очень много искушений, когда вас будут выводить на эмоции, добавила медиум. Она порекомендовала реагировать на подобные выпады со стороны абсолютным равнодушием — это сохранит силы и энергию.