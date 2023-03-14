NYP: Соединенные Штаты больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России

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Антироссийские санкции приводят к отказу многих государств от доллара, по причине чего Вашингтон лишается способности проецировать свою силу на международной арене, написал в статье для New York Post обозреватель Джей Ньюман.

По его словам, эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может завершиться, а с ней в прошлом останется возможность американцев приобретать задешево иностранные товары.

Ньюман подчеркнул, что более ста государств не поддержали антироссийские санкции Запада, по причине чего появляются экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров. Обозреватель также заявил, что отсутствие альтернативы доллару, о котором говорили западные аналитики, оказалось лишь иллюзией.

Торговые отношения между странами, торгующими в национальных валютах, приводят к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости. В результате, как пояснил Ньюман, последует постепенное повышение цен.

Из-за падения доллара, резюмировал журналист NYP, Вашингтон потеряет свой вес на международной арене, а также будет подвергнут риску оказаться в долговой яме. Во избежание этого Штаты могут сократить число стратегических оппонентов и раз и навсегда навести порядок в собственной экономике.

Накануне экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, банковская система страны не является безопасной.