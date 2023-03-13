В США заявили о небезопасности банковской системы страны

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Вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, банковская система страны не является безопасной. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил экс-помощник министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

— Банковская система небезопасна, потому что пять крупнейших банков США несут риски потерь вдвое больше мирового ВВП, — сказал эксперт.

По мнению Робертса, американские кредитные организации будут вынуждены избавиться от активов на балансе. В дальнейшем это может привести к обесцениванию бумаг, допустил он.

Для предотвращения последующих крушений банков Федеральной резервной системе США предстоит снизить ключевую ставку, приводит слова Робертса РИА Новости.

Открытие торговой сессии 13 марта принесло с собой обрушение ценных бумаг пяти американских банков. По состоянию на 20:30 по московскому времени продажу акций приостановили более 30 банков, передают «Известия».

На фоне краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank Байден выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

Бывший президент США Дональд Трамп предрек государству новую Великую депрессию в связи с банкротством банков. Он выразил мнение, что в этот раз ситуация будет в разы сильнее, чем в 1929 году.