Пешеходный переход под путями МЦД-2 в Покровском-Стрешневе достроят в этом году

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Москва, 1-й Тушинский проезд, вл19 Карта всех событий

В столичном районе Покровское-Стрешнево появится подземный пешеходный переход под железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в третьем квартале текущего года. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В рамках проекта выполняется строительство подземного пешеходного перехода общей длиной 61 метр. Проектом также предусматривается монтаж лестничных сходов и двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов, предназначенных для маломобильных горожан, — рассказал он.

В настоящее время специалисты работают над возведением основных конструкций перехода: сооружают тоннельную часть, лестницы, а также пандусы. Реализация проекта позволит обезопасить маршрут через пути МЦД-2 для 60 тысяч жителей района Покровское-Стрешнево, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один подземный пешеходный переход появится в этом году под Дмитровским шоссе и проектируемыми путями первого Московского центрального диаметра.

Подземный пешеходный переход на 33-м километре МКАД капитально отремонтируют. Пешеходную зону оборудуют автоматизированной системой электрообогрева лестничных сходов и пандуса, предназначенной для борьбы с наледью.