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Андрей Бочкарев: Монолитные работы начались в тоннеле под 32-м километром МКАД

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Монолитные работы начались в тоннеле под 32-м километром МКАД
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На одном из южных участков Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе началось бетонирование конструкций закрытой части тоннеля под 32-м километром МКАД. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Первый этап бетонирования закрытой части предполагает устройство двух портальных рам и конструкций тоннеля в трех специально разработанных поперечных штольнях. Лоток, стены и плита покрытия тоннеля готовы на 60 процентов, уложено более 800 кубометров бетона, — сказал он.

По словам заммэра, движение в тоннеле предусмотрено на три полосы в каждую сторону, а длина составит 102,5 метра, 64,8 метра из которых придется на закрытую часть.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что под Симферопольским шоссе на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе ведется строительство еще одного тоннеля длиной 128,1 метра.

В 2023 году в Москве начнется строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети. Например, будет возведен автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда. Помимо этого, будут построены два пешеходных моста — через Нагатинский затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Строительство Тоннели Москва Андрей Бочкарев
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