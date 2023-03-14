«Рост цен на все виды»: как обстоят дела на рыбном рынке

Работник Велозаводского рынка Иван Ковальчук готовит тунца на продажу / Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Минтаевая продукция полностью заменила иностранную на российском рынке. Соответствующие данные привели в Ассоциации добытчиков минтая. «Вечерняя Москва» узнала, как обстоят дела на рыбном рынке.

По словам президента АДМ Алексея Буглака, прошлый год стал одним из самых богатых по добыче минтая.

— Санкции способствовали тому, чтобы иностранный минтай полностью исчез — последние восемь лет его поставки и так постепенно сокращались. Важно и то, что, несмотря на небольшой рост стоимости в марте прошлого года, цена за килограмм мороженого минтая сейчас составляет 85–90 рублей, — отметил эксперт.

А вот с минтаевой икрой дела обстоят сложнее. Сейчас стоимость баночки в 125 граммов составляет в среднем 120 рублей, но в ближайшее время ожидается рост цен на 2–3 процента.

— Минтаевую икру стали добывать в гораздо меньших объемах из-за того, что раньше большая часть продукции шла на экспорт, а сейчас из-за непростой обстановки в мире мы отгружаем ее только российским поставщикам. Впрочем, в этом году, судя по всему, улов будет гораздо лучше и ситуация изменится, — сказал основатель одного из рыбопромышленных предприятий Виталий Чуйко.

Так же дела обстоят и с икрой трески, сельди.

— С красной и черной икрой у нас проблем нет — ее добывают в достаточных количествах, а сейчас ужесточили контроль за ее качеством. Цены держатся на уровне ноября прошлого года, — добавил Чуйко.

В целом российский рынок сильно сегментирован по раз личным видам лососевых рыб — форели, семги, горбуши. В 90 процентах случаев их добывают у нас, поэтому проблем с поставками и ценами в этом году не ожидается.

— Мы работаем над тем, чтобы добиться снижения пошлин на транспортировку продукции. Это поможет снизить цены и для покупателей, — отметил Чуйко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Говорить о стоимости рыбы в этом году пока сложно. Все дело в том, что государство стремится обеспечить полный цикл производства рыбы и вводит различные ограничения. Однако при этом растет инвестирование в рыбную промышленность. Я думаю, что рост цен на все виды рыбы к концу года может составить максимум пять процентов.

ЦИФРА

183 тысячи тонн минтая было поставлено на российский рынок в прошлом году.