В Госдуме предложили запретить продажу машин дороже рекомендованной цены

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Депутат от КПРФ Олег Лебедев предложил запретить дилерам продажу автомобилей дороже рекомендованной производителем розничной цены. Об этом стало известно во вторник, 14 марта.

Также депутат выступил за запрет дилерам устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование до продажи покупателю. По его мнению, салоны часто навязывают клиентам необязательные опции, пишут «Ведомости».

Лебедев подчеркнул, что за 2021 год в России рекомендуемая розничная цена на автомобили выросла на 18–40 процентов, а в 2022 году — еще на 19 процентов. При этом дилеры зачастую предлагали покупателям дополнительные опции, и в результате автомобиль с рекомендуемой розничной ценой в миллион рублей продавался в автосалонах от 1,8 миллиона рублей.

Уточняется, что рекомендуемая розничная цена на автомобили устанавливается импортером, дистрибутором или заводом-изготовителем, передает Lenta.ru.

13 марта стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Hino, Kia, Hyundai, Dacia, Mazda, Peugeot, Ford, Genesis, Citroen, Opel и Isuzu.

Стоит ли приобретать автомобили по параллельному импорту и что важно знать перед покупкой, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.