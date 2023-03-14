Эксперт Дайнеко рассказала о способах возврата украденных мошенниками средств

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Человек может вернуть украденные мошенниками средства только в нескольких случаях. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Эксперт привела в пример новый способ мошенничества, когда гражданам звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщают о похищении средств с вашей карты. По словам злоумышленников, деньги переводятся в пользу украинской армии.

— Если владелец счета верит в сказанное и переводит деньги — ответственность за перевод именно на нем, — сказала она.

При этом возврат средств будет возможен в некоторых случаях: если клиент в течение суток после списания средств сообщил об этом в банк, написал заявление на возврат и заблокировал карту; если деньги с карты были списаны без участия и ведома владельца счета, сообщает агентство «Прайм».

Накануне Сбербанк предупредил о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине. Они убеждают, что клиент может быть привлечен к уголовной ответственности.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко рассказал о популярных видах интернет-мошенничества. По его словам, одна из наиболее распространенных схем онлайн-мошенничества связана с маркетплейсами. Эксперт отметил, что на подобных площадках вместе с объявлением о продаже товара публикуется номер телефона продавца для получения более точной информации.