Депутат Госдумы Юлия Оглоблина стала гостем редакции «ВМ»

Фото: Наталья Феоктистова/Вечерняя Москва

В современном мире многие женщины принимают активное участие в политической жизни страны. Согласно данным ВЦИОМ, 40 процентов жителей считают, что женщины в политике – обычное явление. В эфире сетевого вещания «ВМ» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, почему решила стать политиком, как складывалась ее карьера, какие проекты она курирует в настоящее время.

Юлия Оглоблина рассказала, что в детстве у нее не было мечты стать политиком. Но в студенческие годы она вступила в Российский союз сельской молодежи в качестве волонтера. Ее увлекала эта деятельность и уже в 2010 году она стала специалистом по работе с региональными отделениями РССМ.

— Главная цель союза - объединить всех, кто любит село, а также привлечь молодых людей в аграрный сектор, предоставив им различных меры поддержки, — пояснила она.

Юлия Оглоблина также рассказала об одном из последних законопроектов в аграрной сфере, в разработке которого она принимала участие. Он затрагивает вопросы расширения земельных льгот для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Законопроект поможет Героям и их семьям открыть свое хозяйство на сельских территориях и получить землю под свой дом.